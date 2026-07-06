Guasti a Milano Centrale e sulla linea Roma-Napoli si combinano con i lavori a Firenze, interrompendo i collegamenti ferroviari. Per i passeggeri coinvolti in ritardi o cancellazioni, sono previste procedure di richiesta di rimborso secondo le regole di Trenitalia e Italo. Le compagnie indicano come procedere per ottenere rimborsi, con documentazione richiesta e modalità di presentazione. Nessuna modifica alle normative di base sui diritti dei viaggiatori è stata annunciata.

Guasti a Milano Centrale e sulla linea Roma Napoli si aggiungono ai lavori a Firenze che di fatto da oggi spezzano in due l’Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Caos treni, come richiedere il rimborso per ritardi e cancellazioni. Le regole Trenitalia e Italo

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