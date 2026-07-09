Caos treni circolazione in graduale ripresa tra Calabria e Campania | oggi c’è anche lo sciopero di Italo

La circolazione ferroviaria tra Calabria e Campania è stata sospesa a causa di danni alla rete ferroviaria in Calabria. Sono stati attivati bus sostitutivi tra Battipaglia e Paola e si registrano disagi tra i passeggeri. Oggi, 9 luglio, è in programma anche uno sciopero dei lavoratori di una compagnia ferroviaria privata, che durerà fino a domani. La circolazione sta lentamente riprendendo dopo le interruzioni.

La circolazione ferroviaria in Calabria è sospesa per danni alla rete. Bus sostitutivi tra Battipaglia e Paola e forti disagi per i passeggeri. Oggi, 9 luglio, e domani c'è anche lo sciopero dei lavoratori Italo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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