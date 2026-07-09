Gli arbitri ai Mondiali si sono scontrati con le accuse di influenze esterne, con Pierluigi Collina che ha ribadito: “Nessuno ci può influenzare, neanche il presidente della Fifa”. Collina ha aggiunto che non si lasciano condizionare da nessuno e ha definito le accuse infondate. La posizione del responsabile arbitrale arriva dopo tensioni e critiche riguardo alla gestione delle decisioni in campo durante la competizione.

“Non ci lasciamo influenzare da nessuno. Neanche dal presidente della Fifa “, quindi neanche da Gianni Infantino. Così Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa, in un’intervista pubblicata proprio dal sito del massimo organismo calcistico a livello mondiale, dopo le polemiche degli ultimi giorni prima sulla decisione di revocare la squalifica a Balogun – espulso durante Usa-Bosnia, ma disponibile in Usa-Belgio -, poi con il caos nel post Argentina – Egitto. “Certo, il confronto costruttivo sulle decisioni farà sempre parte del calcio ma le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport – osserva Collina – nessuno può mettere in discussione l’integrità degli arbitri dei Mondiali Fifa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caos arbitri ai Mondiali, Collina sbotta: “Nessuno ci può influenzare, neanche Infantino. Accuse infondate”

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