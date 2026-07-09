canzoni disney in chiave rock e la festa pink degli one direction

Le canzoni Disney sono state reinterpretate in chiave rock e pop-punk, con versioni dal ritmo energico e chitarre distorte. La serata ha visto anche una festa in rosa dedicata agli One Direction, celebrando la loro musica degli anni Duemila. Inoltre, sono stati proposti brani di rock italiano provenienti dal Festival di Sanremo e canzoni pensate per i più piccoli, creando un evento musicale vario e multigenerazionale.

Le canzoni dei film Disney rilette in chiave rock e pop-punk, una festa tutta in rosa dedicata alla musica della seconda decade degli anni Duemila e a una tra le boyband più amate di sempre, ma anche il rock italiano targato Sanremo e la magia per i più piccoli. Sarà tutto questo il fine settimana del Parco Tittoni. Il festival desiano oggi alle 19.30 proporrà il “Sunset Dj-set“, nell’area boschetto a ingresso gratuito, con le hit del momento. Domani alle 21.30 i ritmi si faranno più grintosi con il “ Disney Rock’n’Roll Show “ della band Lo Stretto Indispensabile, che farà pogare sulle note delle migliori canzoni del mondo Disney reinterpretate in versione pop-rock e punk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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