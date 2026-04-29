Pink Floyd | il mito incontra la storia Note rock tra le mura di Soave

Il 30 maggio a Soave si terrà un concerto che vedrà sul palco i Wit Matrix, band nota per il loro sound psichedelico. L’evento rappresenta un incontro tra la musica dei Pink Floyd, riconosciuta come icona rock, e la scena musicale attuale. L’appuntamento è stato annunciato dagli organizzatori, che hanno comunicato le date e i dettagli della performance dal vivo. La data si inserisce in un calendario di eventi musicali previsti nella zona.

I Wit Matrix annunciano il loro prossimo, atteso appuntamento dal vivo: il 30 maggio il viaggio psichedelico farà tappa a Soave. In questa cornice medievale da sogno, dove il tempo sembra essersi fermato, le architetture secolari diventeranno il palcoscenico naturale per i grandi classici dei.🔗 Leggi su Veronasera.it Pink Floyd - Wish You Were Here STORIA di un DISCO assente [+ Unboxing 50th DELUXE Anniversary] Notizie correlate Leggi anche: Majano si accende: i Pink Sonic portano il mito dei Pink Floyd PINK SONIC al Festival di Majano la serata evento dedicata al mito dei Pink Floyd. domenica 26 luglioRitorna al Festival di Majano la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Another spider in the wall: scoperto il ragno dei Pink Floyd che caccia prede giganti; The European Pink Floyd Experience , il 26 luglio i Pink Sonic al Festival di Majano; Mercato discografico italiano in crescita per 8 anni di fila (e batte il cinema): +10,7%. Il digitale traina il settore; Transizione climatica, Italia a due velocità tra Nord e Sud. PINK SONIC al Festival di Majano la serata evento dedicata al mito dei Pink Floyd. domenica 26 luglioRitorna al Festival di Majano la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band br ... udine20.it Pink Floyd, il mito rivive in live e ineditiA]ll’indomani della missione della Nasa Artemis II che ci ha mostrato il lato oscuro della Luna, sulla Terra il mondo della musica riscopre i ... iltempo.it Oggi, nel 1973: i @pinkfloyd raggiungono il No. 1 della @billboard 200 con il loro ottavo album in studio #TheDarkSideOfTheMoon, uscito il 1º marzo. Ad oggi, l'album ha trascorso oltre 996 settimane non consecutive in classifica — record assoluto. x.com Pink Floyd: il Mito incontra la Storia. Note Rock tra le Mura di Soave Il 30 maggio i Wit Matrix portano il leggendario suono della band britannica in una delle location medievali più suggestive d’Italia. SOAVE (VR) – I Wit Matrix annunciano il loro prossimo, attes - facebook.com facebook