Il 15 luglio 1989 Venezia ospita un grande concerto con i Pink Floyd sulla laguna, davanti a San Marco. La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con un palco galleggiante installato appositamente per la festa del Redentore. La serata vede la partecipazione di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, mentre il pubblico assiste a uno spettacolo musicale unico nel suo genere. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e grande partecipazione popolare.

Il 15 luglio 1989 Venezia si trasforma in una grande arena concerti. Sulla laguna, un enorme palco galleggiante davanti a San Marco, in occasione della tradizionale festa del Redentore, accoglie David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. I Pink Floyd suonano, in mondovisione con il collegamento della Rai, che comprende anche la Germania Est e l’Unione sovietica, davanti a 200.000 spettatori piazzati sulle rive, arrampicati sui monumenti, assiepati sulla piazza e a bordo di imbarcazioni del bacino San Marco. Davanti agli schermi, 100 milioni di telespettatori. Un evento storico, ma anche un disastro per la gestione delle presenze di un concerto che lascia rifiuti e forti problemi igienici in una città fragile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rock sull’acqua con i Pink Floyd . E Venezia soffre

Le 10 migliori canzoni dei Pink Floyd

Notizie correlate

'Wall', esecuzione dal vivo dell'opera rock dei Pink FloydPuò essere aggiunto ancora qualcosa alla monumentale opera “THE WALL”? Noi crediamo di sì.

Floyd on the Wing: omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di ChietiSi chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Il rock sull’acqua con i Pink Floyd . E Venezia soffre.

Pink Floyd, il mito rivive in live e ineditiA]ll’indomani della missione della Nasa Artemis II che ci ha mostrato il lato oscuro della Luna, sulla Terra il mondo della musica riscopre i ... iltempo.it

Tributo ai Pink Floyd Il rock sul palcoGrande attesa e altrettanto grandi aspettative per la serata musicale in programma stasera in piazza Cavour a Montelparo. Protagonisti del palcoscenico allestito in centro storico, saranno infatti i ... ilrestodelcarlino.it