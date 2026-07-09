Cantiere alle Cappuccini Sicurezza e controsoffitti Via libera all’intervento

Notizia in breve

I lavori di messa in sicurezza alla scuola primaria Cappuccini di via Villa Clelia sono iniziati. L’intervento riguarda la sistemazione dei controsoffitti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio. L’appalto è stato assegnato all’impresa che si occuperà delle opere, mentre il cantiere è stato aperto ufficialmente. Le attività si concentrano sulla verifica strutturale e sulla rimozione di elementi potenzialmente rischiosi.