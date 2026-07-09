Cantiere alle Cappuccini Sicurezza e controsoffitti Via libera all’intervento
I lavori di messa in sicurezza alla scuola primaria Cappuccini di via Villa Clelia sono iniziati. L’intervento riguarda la sistemazione dei controsoffitti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio. L’appalto è stato assegnato all’impresa che si occuperà delle opere, mentre il cantiere è stato aperto ufficialmente. Le attività si concentrano sulla verifica strutturale e sulla rimozione di elementi potenzialmente rischiosi.
Entra nella fase operativa la messa in sicurezza della scuola primaria Cappuccini di via Villa Clelia. Area Blu ha infatti aggiudicato l’appalto per gli interventi di adeguamento antincendio e di sistemazione del controsoffitto al primo piano dell’edificio, un progetto finanziato nell’ambito del Pnrr – Missione 4, dedicata al potenziamento dell’ edilizia scolastica. A vincere la procedura negoziata è stata Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno, con ditta esecutrice Zini Elio. L’offerta presentata ha previsto un ribasso del 3,91% rispetto alla base di gara. L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a 347.244,71 euro (Iva esclusa): 339. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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