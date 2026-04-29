Viale della Vittoria via libera al progetto di riqualificazione | Intervento concreto per sicurezza e vivibilità

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di viale della Vittoria, uno dei luoghi simbolo della città. L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici e finanziato con risorse regionali, mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area. La decisione rappresenta un passo avanti per il miglioramento urbano del quartiere.

Un passo avanti per uno dei luoghi simbolo della città. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del viale della Vittoria, intervento proposto dall’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato e sostenuto con risorse della Regione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Riqualificazione viale della Vittoria, diffida al Comune per il progettoIl braccio di ferro sul futuro Viale della Vittoria sale di livello e approda ufficialmente sul terreno legale. Via libera al progetto di messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola “Virginio Muzio”La Giunta comunale di Bergamo ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di miglioramento sismico ed... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: Intervento concreto per sicurezza e vivibilità; Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di San Felice Circeo; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; Il Viale della Vittoria cambia volto: approvato progetto di riqualificazione. Restituire il Viale della Vittoria alla città: approvato il progetto di riqualificazioneC’è un’immagine che racconta meglio di tante parole perché questo progetto era necessario: quella dei marciapiedi del Viale della Vittoria oggi. Dissesti, radici affioranti, pavimentazioni sollevate, ... scrivolibero.it Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: Intervento concreto per sicurezza e vivibilitàL’assessore Principato annuncia l’approvazione del piano, ora si punta alla fase esecutiva per avviare i lavori ... agrigentonotizie.it Appartamento in Vendita – Viale Della Vittoria, Canicattì Prezzo: €54.000 trattabili Contatti: Immobiliare Santa Lucia – 345 0951714 In zona centrale e servitissima, nel cuore di Canicattì, proponiamo in vendita un luminoso appartamento al 5° piano con - facebook.com facebook