cantiere alle cappuccini disco verde al progetto

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per mettere in sicurezza le scuole elementari Cappuccini di via Villa Clelia. La decisione riguarda il cantiere che prevede lavori di miglioramento e tutela degli edifici scolastici. L’autorizzazione ufficiale permette di avviare le operazioni di intervento, che si concentreranno sulla sicurezza degli ambienti. La conferma arriva tramite una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale.

Disco verde del Comune al progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle scuole elementari Cappuccini di via Villa Clelia. Con una determinazione dirigenziale, l’ente di piazza Matteotti ha infatti approvato un intervento complessivo da 550mila euro, destinato all’adeguamento antincendio e alla sistemazione del controsoffitto al primo piano. Il progetto rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: al Comune è stato assegnato un contributo di 130mila euro nell’ambito della ‘Missione 4’ dedicata appunto all’edilizia scolastica. Il resto delle risorse sarà coperto con fondi comunali già disponibili. L’intervento riguarda in particolare alcune criticità strutturali dell’edificio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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