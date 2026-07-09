Sarà capitato anche a voi. Vi alzate al mattino, vi guardate allo specchio e vi vedete brutti, imperfetti e forse pensate che gli altri vi giudichino. In questa società dell’immagine, dove sui social rimbalzano continuamente i reel di splendide ragazze o di aitanti giovanotti, il primo rischio è proprio di sentirsi inadeguati. "A me è successo tante volte. Ma ne vado fiero", esordisce Fabio Canino, amato attore e conduttore che oggi alle 21,30 (nell’ambito di Ravenna Festival ) debutta all’Arena dei Pini di Cervia - Milano Marittima con Il brutto anatroccolo, una libera rilettura della fiaba di Hans Christian Andersen. Lo accompagnerà l’Ensemble dell’Orchestra Città di Ferrara, che eseguirà musiche originali scritte e dirette dal maestro Dino Scuderi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canino e il suo Brutto Anatroccolo: "Ho visto molti diventare cigni"

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