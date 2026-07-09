Canino e il suo Brutto Anatroccolo | Ho visto molti diventare cigni
Sarà capitato anche a voi. Vi alzate al mattino, vi guardate allo specchio e vi vedete brutti, imperfetti e forse pensate che gli altri vi giudichino. In questa società dell’immagine, dove sui social rimbalzano continuamente i reel di splendide ragazze o di aitanti giovanotti, il primo rischio è proprio di sentirsi inadeguati. "A me è successo tante volte. Ma ne vado fiero", esordisce Fabio Canino, amato attore e conduttore che oggi alle 21,30 (nell’ambito di Ravenna Festival ) debutta all’Arena dei Pini di Cervia - Milano Marittima con Il brutto anatroccolo, una libera rilettura della fiaba di Hans Christian Andersen. Lo accompagnerà l’Ensemble dell’Orchestra Città di Ferrara, che eseguirà musiche originali scritte e dirette dal maestro Dino Scuderi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Siamo un po’ tutti brutti anatroccoli, ma l’importante è migliorarsi e accettarsi senza per forza trasformarsi in cigni. Potrebbe riassumersi così la riflessione che Fabio Canino propone nel suo ultimo spettacolo, Il brutto anatroccolo, rilettura in musica dell’om facebook
Fabio Canino, artista e attivista... con paillettes. Brutto Anatroccolo? Lo siamo tutti - X x.com
Canino e il suo Brutto Anatroccolo: Ho visto molti diventare cigniLo showman al Ravenna Festival rivisita la fiaba di Andersen: Ci parla di bullismo, inclusività, marginalizzazione ... ilrestodelcarlino.it
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