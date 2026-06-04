Un brutto bruttissimo anatroccolo

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Laboratorio – Il suono dell’acqua. Leggere, ascoltare, suonare per imparare a custodirla. Il suono dell’acqua – leggere, ascoltare, suonare per imparare a custodirla. Un percorso immersivo dedicato all’acqua come bene prezioso, che unisce letture animate, suoni dal vivo e giochi teatrali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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