Un brutto bruttissimo anatroccolo
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Laboratorio – Il suono dell’acqua. Leggere, ascoltare, suonare per imparare a custodirla. Il suono dell’acqua – leggere, ascoltare, suonare per imparare a custodirla. Un percorso immersivo dedicato all’acqua come bene prezioso, che unisce letture animate, suoni dal vivo e giochi teatrali. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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