Al Bano la figlia Jasmine | Non l’ho mai visto così ho percepito tutto il suo dolore

Durante la trasmissione televisiva andata in onda il 5 maggio, Jasmine Carrisi ha commentato le recenti dichiarazioni di suo padre, Al Bano, rivelando di aver percepito un forte dolore nel suo atteggiamento. La ragazza ha detto di non aver mai visto il padre così e di aver avvertito chiaramente il suo stato emotivo. La conversazione si è concentrata sulle parole del cantante, che aveva parlato di un momento difficile della sua vita.

(Adnkronos) – "Ho percepito tutto il suo dolore". Così Jasmine Carrisi ospite oggi, martedì 5 maggio, a La volta buona ha commentato le dichiarazioni rilasciate da papà Al Bano a Domenica In. La figlia, nata dall'amore tra il cantautore e Loredana Lecciso, ha ripercorso le parole di Al Bano che, la scorsa domenica da Mara Venier, ha detto: "Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato". Parole che fanno riferimento a quelle di Romina Power che, ospite a Belve, ha accusato l'ex marito di aver abbandonato presto le ricerche della loro figlia...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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