Campobasso atteggiamento sospetto nella piazza del centro | la Polizia trova cocaina e cannabis
Nel centro di Campobasso, un uomo è stato denunciato il 30 giugno per aver detenuto cocaina e cannabis. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto durante controlli nelle zone segnalate come punti di spaccio, con l’intento di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono state trovate e sequestrate le sostanze, e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.
Un uomo denunciato per detenzione ai fini di spaccio nel centro di Campobasso lo scorso 30 giugno. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di controlli mirati nelle aree cittadine segnalate come possibili punti di spaccio, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Controlli intensificati nel centro cittadino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha rafforzato la propria presenza nel centro di Campobasso, rispondendo a recenti segnalazioni che indicavano alcune zone come luoghi di possibile spaccio. Gli agenti della Squadra Volante hanno quindi incrementato i pattugliamenti e le verifiche, concentrando l’attenzione sulle aree più sensibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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