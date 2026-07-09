Campobasso atteggiamento sospetto nella piazza del centro | la Polizia trova cocaina e cannabis

Notizia in breve

Nel centro di Campobasso, un uomo è stato denunciato il 30 giugno per aver detenuto cocaina e cannabis. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto durante controlli nelle zone segnalate come punti di spaccio, con l’intento di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono state trovate e sequestrate le sostanze, e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.