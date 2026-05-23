Sorpreso a piedi con un atteggiamento sospetto | 27enne arrestato con cocaina e hashish

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Cervia dopo essere stato sorpreso a camminare con un comportamento sospetto lungo viale Roma. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato addosso del cocaina e dell’hashish. L’arrestato è stato condotto in caserma e le sostanze sequestrate. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali accuse o altre circostanze dell’intervento.