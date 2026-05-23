Sorpreso a piedi con un atteggiamento sospetto | 27enne arrestato con cocaina e hashish
Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Cervia dopo essere stato sorpreso a camminare con un comportamento sospetto lungo viale Roma. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato addosso del cocaina e dell’hashish. L’arrestato è stato condotto in caserma e le sostanze sequestrate. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali accuse o altre circostanze dell’intervento.
Si aggirava a piedi con fare sospetto lungo viale Roma, nel pieno centro di Cervia, ma il suo atteggiamento non è sfuggito ai Carabinieri. Un ragazzo straniero di 27 anni è stato arrestato in flagrante venerdì sera con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il blitz è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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