Si aggira con fare sospetto per le vie del centro beccato con la cocaina pronta per lo spaccio

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel centro cittadino mentre si muoveva con atteggiamento sospetto. Durante l'operazione, è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina già suddivisa, destinata allo spaccio. Le forze dell'ordine hanno proceduto al suo arresto e al sequestro della sostanza. L'uomo ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per le verifiche del caso. La dinamica si è svolta senza altri complici coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si aggira con fare sospetto tra le vie del paese, i carabinieri lo trovano in possesso di cocaina pronta per essere spacciata.È successo a Gualdo Tadino dove i militari hanno arrestato un 26enne di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The CEO Rejected 500 Perfect Women… Until He Met a Poor Girl!

Video The CEO Rejected 500 Perfect Women… Until He Met a Poor Girl!

Sullo stesso argomento

Notato dai carabinieri mentre si aggira con fare sospetto vicino alla metro: arrestato con la drogaIl comando provinciale dei carabinieri di Catania prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, attraverso...

Si aggira con fare sospetto tra le auto parcheggiate, ma doveva essere ai domiciliari: arrestato a CantùEra agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso in strada mentre si aggirava tra alcune auto in sosta.

Si aggira con fare sospetto vicino a stazione in Sabina, intervengono i carabinieriRIETI - Nell’ambito delle ordinarie e costanti attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri dell’Aliquota ... ilmessaggero.it

Immigrato clandestino si aggira per le vie di un paese sabino con fare sospetto: denunciatoRIETI - Un cittadino straniero di 45 anni, di nazionalità moldava, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti dai Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina per ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web