Si aggira con fare sospetto per le vie del centro beccato con la cocaina pronta per lo spaccio

Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel centro cittadino mentre si muoveva con atteggiamento sospetto. Durante l'operazione, è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina già suddivisa, destinata allo spaccio. Le forze dell'ordine hanno proceduto al suo arresto e al sequestro della sostanza. L'uomo ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per le verifiche del caso. La dinamica si è svolta senza altri complici coinvolti.

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