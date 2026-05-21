Si aggira con fare sospetto per le vie del centro beccato con la cocaina pronta per lo spaccio
Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel centro cittadino mentre si muoveva con atteggiamento sospetto. Durante l'operazione, è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina già suddivisa, destinata allo spaccio. Le forze dell'ordine hanno proceduto al suo arresto e al sequestro della sostanza. L'uomo ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per le verifiche del caso. La dinamica si è svolta senza altri complici coinvolti.
Si aggira con fare sospetto tra le vie del paese, i carabinieri lo trovano in possesso di cocaina pronta per essere spacciata.È successo a Gualdo Tadino dove i militari hanno arrestato un 26enne di origine albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Una delle prime cose che farei se fossi al governo: abolire gli stage. In Italia abbiamo un mercato del lavoro completamente marcio. Bisogna fare una bella tabula rasa per dare dignità e maggiore potere contrattuale ai lavoratori. Basta con questo schiavismo l x.com
Salve a tutti, c'è questo povero pastore tedesco anziano e malato da come si vede che si aggira zona Santa Barbara è magrissimo qualcuno può fare qualcosa per aiutarlo? Ha un collare verde forse è abbandonato mi sono fermato si è fatto accarezzare ma facebook
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