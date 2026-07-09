Campo largo contestato a Napoli | secondo voi arriveranno uniti alle elezioni politiche?
Un campo largo a Napoli è stato oggetto di contestazioni tra i sostenitori. La discussione riguarda la possibilità che le forze coinvolte si presentino alle prossime elezioni politiche con una lista unitaria. Due risposte sono state proposte: “Sì” e “No”. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali su un accordo definitivo tra le parti.
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ECOSISTEMI SOCIALI: Nuove alleanze tra pubblico, privato e comunità per una governance condivisa
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Il #campolargo (contestato) parte da Napoli e l'intento è chiaro: affossare il Paese promettendo soldi a pioggia a fancazzisti e parassiti, con nuovo debito e nuove tasse per chi lavora. Il tutto con slogan da scuola elementare tipo meno armi più ospedali. - X x.com
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