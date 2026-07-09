A Napoli, durante un evento pubblico, un esponente di sinistra è stato insultato e umiliato da un gruppo di disoccupati inferociti, mentre tentava di parlare. Un video riprende la scena, con il politico che viene contestato e accolto con insulti. La situazione si è trasformata in un momento di tensione tra rappresentanti politici e cittadini senza lavoro, con i manifestanti che chiedevano risposte concrete su questioni di occupazione e tutele.

E venne il giorno della sinistra di lotta e di fumo umiliata dal “popolo” che vuole più potere e più fatti e che si ribella alle promesse sul lavoro di quelli che dovrebbero essere i garanti politici su temi come il salario minimo e le tutele sindacali. Ieri, a Napoli, s ‘è visto il Big Bang del campo largo con il quale Elly Schlein intende proporre al Paese un progetto di governo, al fianco dei Conte, dei Bonelli e dei Fratoianni. Un disastro annunciato, per chi conosce un po’ la realtà locale. Ovviamente non è il caso di Pd, M5S e Avs. Il floppone di Napoli nasconde un problema enorme sul lavoro del campo largo. C’erano quattro gatti... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Campo largo, a Napoli una “Caporetto” nazionale: il video di Fratoianni umiliato dai disoccupati inferociti

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