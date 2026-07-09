La Protezione Civile della regione ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. La decisione è stata presa in base alle previsioni del Centro Funzionale riguardanti temporali in atto e la loro possibile evoluzione. La comunicazione riguarda l’intera regione e si basa su valutazioni meteorologiche attuali, senza indicazioni di eventuali sviluppi successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Anteprima24.it - Campania, allerta meteo gialla per temporali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IN CAMPANIA ALLERTA METEO GIALLA DALLA MEZZANOTTE PER TEMPORALI

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo gialla in Campania per temporali e grandineLa Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno.

Campania, allerta meteo gialla per locali rovesci e temporaliLa Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio.

Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno 2026; Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali e rischio grandine per la giornata di giovedì 2 luglio; Maltempo in Campania, allerta meteo gialla per temporali dalle 6 di giovedì per 24 ore. Napoli chiude i parchi; Campania, allerta meteo gialla: previsti temporali intensi e grandine.

Campania. Allerta meteo Gialla oggi pomeriggio, attenzione in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana positanonews.it/2026/07/campan… #AllertaMeteo #Campania #CostieraAmalfitana #PenisolaSorrentina #Maltempo - X x.com

Allerta meteo su tutta la Campania, temporali dalle 13 alle 20 di oggi 9 luglioMaltempo in ritorno sulla Campania: la Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni fatte dal Centro Funzionale, ha difatti emanato un'allerta meteo gialla valida dalle ore 13 alle ... fanpage.it

Protezione Civile: allerta meteo gialla su tutta la Campania per forti temporali e raffiche di ventoIn una nota stampa la Protezione Civile della Regione Campania, in base alle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici e le relative evoluzioni, ha emanato una allerta meteo ... ilmattino.it

Allerta meteo in Campania: temporali e vento da giovedì mattina - Napoli Journal reddit