allerta meteo gialla in campania per temporali e grandine

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno. La previsione indica temporali e grandinate sui settori centro-settentrionali della regione. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche avverse in tutta l’area interessata. Nessun altro dettaglio sulle aree specifiche o sull’intensità dei fenomeni.

NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo valida dalle ore 10 alle ore 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste sui quadranti centro-settentrionali del territorio regionale. L’avviso è stato emesso sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale che prevede rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, caratterizzati da rapida evoluzione e significativa incertezza previsionale. Le aree interessate dall’allerta. L’allerta riguarda le zone: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana;. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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