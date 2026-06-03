Allerta meteo gialla in Campania per temporali e grandine

Da primacampania.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno. La previsione indica temporali e grandinate sui settori centro-settentrionali della regione. La comunicazione riguarda le condizioni meteorologiche avverse in tutta l’area interessata. Nessun altro dettaglio sulle aree specifiche o sull’intensità dei fenomeni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo valida dalle ore 10 alle ore 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste sui quadranti centro-settentrionali del territorio regionale. L’avviso è stato emesso sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale che prevede rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, caratterizzati da rapida evoluzione e significativa incertezza previsionale. Le aree interessate dall’allerta. L’allerta riguarda le zone: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana;. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

allerta meteo gialla in campania per temporali e grandine
© Primacampania.it - Allerta meteo gialla in Campania per temporali e grandine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

Video Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali e grandineLa Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 13:00 alle 20:00 di oggi su tutta la Campania.

Allerta meteo gialla in Campania, temporali con pioggia, vento, grandine e fulmini sabato 16 maggioNella giornata di sabato 16 maggio, la regione Campania sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse.

Temi più discussi: Allerta meteo gialla per temporali dalle 16 di oggi, martedi 2 giugno, alle 7.59 di domani, mercoledi 3 giugno; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 di mercoledì 3 giugno 2026; Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte; Meteo, in Veneto allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale.

allerta meteo gialla inIn Campania scatta l'allerta meteo giallaLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colo ... ansa.it

allerta meteo gialla inMeteo Napoli, allerta gialla in Campania: previste precipitazioni e vento dalle 10 alle 20Allerta meteo Giallo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 di mercoledì 3 giugno in Campania e a Napoli, A partire dalle 10 e fino alle ore 20 di ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web