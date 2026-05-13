La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio. La decisione è stata presa in base alle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda la possibilità di rovesci e temporali di moderata intensità su alcune zone della regione. L'avviso interessa un arco temporale limitato e si concentra su condizioni meteorologiche instabili.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Queste, in dettaglio, le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), zona 2 (Alto Volturno e Matese), zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di temporale caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, allerta meteo gialla per locali rovesci e temporali

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Proroga allerta meteo in Campania

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