Per il calendario della Formula 1 del 2027 sono previste più gare Sprint rispetto al 2026. Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1, ha confermato questa intenzione durante un evento a Silverstone. La decisione rappresenta un aumento rispetto alle stagioni precedenti e mira a integrare più momenti di competizione nel weekend di gara. La modifica è ormai prossima alla conferma ufficiale, secondo quanto dichiarato dal dirigente.

Era nelle intenzioni, ora è praticamente certo: la F1 edizione 2027 avrà più gare Sprint rispetto al 2026. A Silverstone lo ha fatto capire Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1. Le gare complessive salirebbero a 34, pur mantenendo invariato il numero dei GP tradizionali. L'idea è quella di confermare i 24 appuntamenti iridati, aumentando però le Sprint Race dalle attuali 6 fino a 10. E già sappiamo, come è stato annunciato alla presentazione delle iniziative per il prossimo GP d'Italia, che Monza sarà una di queste. In questo modo il numero totale delle gare disputate nel corso della stagione salirebbe appunto a 34. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario F1 2027, ci saranno più Sprint. Domenicali: "È la strada giusta"

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