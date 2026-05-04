Il calendario Pirelli 2027 sarà realizzato da due fotografi, il norvegese Sølve Sundsbø e l'indiano Raghu Rai, che non è più tra i vivi. Per la prima volta nella storia del progetto, due artisti si divideranno il compito di creare le immagini. La pubblicazione del calendario, tradizionalmente molto attesa, avverrà nei prossimi mesi, con immagini che saranno caratterizzate dallo stile distintivo di entrambi i fotografi.

Il Calendario Pirelli 2027 segna una svolta inedita nella storia di "The Cal", affidando per la prima volta il racconto fotografico a due firme diverse: il norvegese Sølve Sundsbø e il maestro indiano Raghu Rai. Tuttavia, a causa della recente scomparsa di Rai, il progetto ha visto il subentro della figlia Avani Rai, fotografa di fama internazionale, che ha scelto di completare il lavoro iniziato dal padre per onorare quella che era la sua missione artistica. Avani ha spiegato che "il lavoro di mio padre per Pirelli voleva essere un omaggio all’India, unendo la sua visione della vita con una rappresentazione più contemporanea del suo popolo", sottolineando come per lei sia stato naturale prendere il testimone poiché non avrebbe potuto sopportare l’idea "che il progetto rimanesse incompiuto".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calendario Pirelli 2027: per la prima volta i fotografi saranno due

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