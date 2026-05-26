Caldo record i primi 4 bollini rossi sull' Italia | giovedì allerta massima dove e quanto durerà
Giovedì si prevede un’ondata di caldo intenso con allerta massima in diverse regioni italiane, segnate da bollini rossi. È la prima volta quest’anno che si registrano quattro zone sotto massimo livello di allerta nel secondo bollettino del ministero della Salute. La situazione durerà almeno fino a venerdì, con temperature che supereranno i 35 gradi in molte aree e un aumento del rischio di colpi di calore.
Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio rovente. E spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, che da questa settimana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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