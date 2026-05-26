Quattro città italiane sono state classificate con il massimo livello di allerta per le alte temperature, secondo il secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute. Giovedì sarà il giorno di massima criticità, con un'attenzione particolare alle aree interessate. La durata dell’ondata di caldo in queste località non è ancora stata comunicata, ma si prevede che le temperature rimarranno elevate nei prossimi giorni. La situazione riguarda principalmente le aree urbane più grandi.

Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio rovente. E spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, che da questa settimana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, ecco dove e quanto durerà

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