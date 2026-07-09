Caldo Oms Europa | In arrivo ondata fino a 43 gradi Emergenza pubblica

Da imolaoggi.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Organizzazione mondiale della sanità in Europa ha dichiarato un’emergenza pubblica a causa di un’ondata di caldo che sta interessando la regione. Si prevede che le temperature raggiungano fino a 43 gradi in alcune zone del Portogallo e del sud della Spagna durante questa settimana. Una massa di aria calda proveniente dall’Atlantico sta causando il rialzo delle temperature in diverse aree. Il fenomeno è già in atto e coinvolge principalmente le regioni meridionali della penisola iberica.

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Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull’Atlantico. “Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i Paesi del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) si preparano ad affrontare un’altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell’Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi”. È allarme che arriva dall’Oms Europa nelle parole del suo direttore Hans P. Kluge, che ha convocato ieri una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione europea. “L’incontro ha dimostrato chiaramente come i Paesi stiano affrontando il caldo estremo con la dovuta serietà – ha precisato Kluge in una nota finale – considerandolo una vera e propria emergenza di sanità pubblica e non un semplice fenomeno meteorologico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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