Caldo estremo l’Oms lancia l’allarme | Nuove ondate fino a 43 gradi In Europa possibili settimane mortali

Da ilfaroonline.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che in Europa si prevedono nuove ondate di caldo con temperature fino a 43 gradi Celsius. Sono attese settimane di elevate ondate di calore, che aumentano il rischio di problemi di salute e di eventi climatici estremi. Le autorità monitorano le condizioni meteorologiche e adottano misure di prevenzione per fronteggiare l’intensificazione delle ondate di calore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 7 luglio 2026 – L’ Europa si prepara a fare i conti con nuove settimane ad alto rischio per il caldo estremo. L’ Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze sanitarie delle ondate di calore, avvertendo che il continente potrebbe affrontare altre settimane potenzialmente mortali a causa di una nuova intensa ondata in formazione sull’Atlantico. Il rischio non riguarda soltanto le temperature elevate, ma anche gli effetti sulla salute pubblica, soprattutto per le persone più fragili: anziani, bambini, lavoratori esposti al sole, malati cronici e cittadini che vivono in abitazioni non adatte a reggere picchi di calore prolungati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: E' emergenza sanitaria

Video Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: E' emergenza sanitaria

Notizie e thread social correlati

Hans Kluge: “Torna il caldo estremo, nuova ondata in Europa fino a 43°C”Dopo alcuni giorni di tregua, l’Europa si prepara a una nuova ondata di caldo estremo, con temperature che potrebbero raggiungere i 43°C.

Quando finirà questo caldo? Per Hans Kluge dell’OMS Europa «ondate di calore possono estendersi fino all’inizio dell’autunno. I governi devono trattare il caldo come l'influenza stagionale»Secondo un rappresentante dell’OMS Europa, le ondate di calore potrebbero protrarsi fino all’inizio dell’autunno.

Temi più discussi: Il caso dei cinque morti per il caldo. L'Oms al Corriere: Le nostre stime non sono un conteggio dei decessi; L’ondata di caldo in Europa è solo una prova generale, avverte l’OMS; Oms: Le prossime estati saranno ancora più difficili; Caldo, Oms: In Europa più di 1.300 morti in una settimana.

caldo estremo l omsCaldo estremo in Europa, allarme Oms: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi, è vera emergenzaUna nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i Paesi del Benelux Belg ... adnkronos.com

caldo estremo l omsCaldo estremo, arriva la nuova ondata: quando finirà? L'allarme dell'OMS: Può durare fino all'autunnoIl caldo non si ferma: è in arrivo una nuova ondata che porterà temperature ancora più alte. Lo ha affermato Hans P. Kluge, direttore dell'OMS per l'Europa: ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web