Caldo estremo l’Oms lancia l’allarme | Nuove ondate fino a 43 gradi In Europa possibili settimane mortali

L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che in Europa si prevedono nuove ondate di caldo con temperature fino a 43 gradi Celsius. Sono attese settimane di elevate ondate di calore, che aumentano il rischio di problemi di salute e di eventi climatici estremi. Le autorità monitorano le condizioni meteorologiche e adottano misure di prevenzione per fronteggiare l’intensificazione delle ondate di calore.

Roma, 7 luglio 2026 – L’ Europa si prepara a fare i conti con nuove settimane ad alto rischio per il caldo estremo. L’ Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze sanitarie delle ondate di calore, avvertendo che il continente potrebbe affrontare altre settimane potenzialmente mortali a causa di una nuova intensa ondata in formazione sull’Atlantico. Il rischio non riguarda soltanto le temperature elevate, ma anche gli effetti sulla salute pubblica, soprattutto per le persone più fragili: anziani, bambini, lavoratori esposti al sole, malati cronici e cittadini che vivono in abitazioni non adatte a reggere picchi di calore prolungati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: E' emergenza sanitaria

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