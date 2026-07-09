Una nuova ondata di calore sta colpendo l’Europa occidentale e centrale, causando temperature elevate e rischi per la salute pubblica. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il continente non è preparato ad affrontare questa emergenza climatica. Le temperature si sono alzate significativamente rispetto alla media stagionale, con condizioni che durano da diversi giorni. Non sono stati segnalati interventi ufficiali di misure di emergenza o piani di risposta immediata.

L’Europa si trova nuovamente a fare i conti con gli effetti devastanti della crisi climatica, affrontando una nuova e preoccupante ondata di calore che sta mettendo a ferro e fuoco la parte occidentale e centrale del Vecchio Continente. I dati che giungono dalle principali istituzioni sanitarie e di ricerca dipingono un quadro allarmante, in cui i record storici di temperatura non sono più eccezioni isolate ma tappe di una tendenza ormai consolidata. Di fronte a questo scenario, il monito lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità risuona come un severo richiamo alla realtà: la società europea attuale non possiede ancora le strutture, le pianificazioni e gli strumenti necessari per difendersi in modo efficace da un clima che sta mutando a ritmi vertiginosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caldo estremo, in arrivo nuova ondata. Oms: “L’Europa non è pronta”

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