L’Organizzazione mondiale della sanità avverte che l’Europa non è preparata per la nuova ondata di caldo in arrivo. Gli esperti segnalano un aumento delle temperature record e condizioni estreme, evidenziando la vulnerabilità del continente. Le autorità sanitarie regionali hanno già lanciato allarmi sulla necessità di misure di prevenzione. Non sono state adottate ancora tutte le strategie di adattamento richieste, secondo le analisi diffuse.

Non siamo pronti. Certi numeri, più di altri in questi contesti di record e di estremi, fotografano meglio ciò che sta succedendo nell' Europa bollente. In Germania, dice l’Istituto Robert Koch (RKI) per la salute pubblica, quest’anno ci sono stati 5120 decessi legati al caldo, quasi tutti durante l’ondata di calore di fine giugno, la stessa che ha causato oltre 2000 morti in Francia. Quell’ondata di calore è stata "la più grave mai registrata” sostiene World Weather Attribution che secondo uno studio di attribuzione l’ha definita "praticamente impossibile" senza l'influenza dei cambiamenti climatici. Così, anche per questa influenza, ieri in Spagna a Barcellona si è toccata la temperatura più alta degli ultimi 112 anni: quasi 41 gradi, mentre altre zone della penisola iberica sfioravano i 44. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - In arrivo nuova ondata di caldo, l’allarme dell'Oms: "L'Europa non è pronta, prepariamoci"

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