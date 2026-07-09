Calciomercato Roma l’exploit mondiale complica l’ipotesi Nusa | su di lui anche l’Arsenal

Un gol spettacolare contro la Costa d’Avorio ha portato alla ribalta internazionale Antonio Nusa, esterno offensivo del Lipsia. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’Arsenal. La crescita del giocatore complica le possibilità di un trasferimento al club romano, che aveva mostrato interesse. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma Nusa resta tra i profili segnalati come obiettivi di mercato.

Lo splendido destro a giro contro la Costa d’Avorio ha sancito la consacrazione a livello mondiale Antonio Nusa, esterno offensivo di proprietà del Lipsia. La vetrina della Coppa del Mondo, però, si sa essere una manna dal cielo per calciatori e procuratori, un po’ meno, invece, per i club interessati alle acquisizioni dei rispettivi cartellini. I dirigenti del club tedesco avranno, infatti, un bel da fare nella scrematura delle offerte per il proprio gioiellino sulla fascia. Tra le pretendenti al talentuoso “vichingo” c’è anche da tempo la Roma che segue il calciatore da molto vicino forte anche dell’endorsement del tecnico Gasperini. “Trigoria, abbiamo un problema!”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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