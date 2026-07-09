Calciomercato Roma il Sunderland fa sul serio per Matias Soulé | c’è l’ok del giocatore

Il Sunderland ha ottenuto il via libera del giocatore per un trasferimento da Roma. Soulé, esterno argentino, sembra destinato a lasciare i giallorossi, che potrebbero cederlo per finanziare acquisti futuri. La decisione del giocatore accelera le trattative di mercato della società, che punta a rafforzare la rosa con nuovi innesti. Non sono stati ancora annunciati dettagli sull’accordo, ma l’accordo tra il giocatore e il club inglese è stato confermato.

Il futuro di Matías Soulé sembrerebbe essere lontano da Roma ogni ora di più. L’esterno argentino è, infatti, uno dei profili che il club giallorosso potrebbe sacrificare per finanziare il mercato in entrata e mettere a disposizione di Gasperini una rosa sempre più adatta alle sue idee di gioco. Tra le società che seguono con maggiore attenzione il classe 2003 c’è il Sunderland, dove oggi lavora Florent Ghisolfi, l’uomo che nell’estate del 2024 lo portò nella Capitale. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club inglese avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore e starebbe lavorando per capire la fattibilità dell’operazione. Ghisolfi spinge per riabbracciare Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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