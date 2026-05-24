Calciomercato Roma | perché Gasperini potrebbe avallare la cessione di Matias Soulé Motivi e retroscena

Gasperini potrebbe approvare la cessione di Matias Soulé alla Roma. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico valuta positivamente la possibilità di liberarsi del giocatore per motivi tattici e di rosa. La società ha avviato trattative con il club giallorosso, che avrebbe mostrato interesse per l’attaccante. La decisione definitiva dipenderà anche dalle valutazioni finanziarie e dal ruolo che il calciatore avrebbe nel nuovo progetto.

Calciomercato Roma: Gasperini potrebbe dire sì alla cessione di Matias Soulé per questi motivi. Ecco cosa sta succedendo. Matías Soulé ha rappresentato un elemento imprescindibile nella prima metà di stagione della Roma. In un momento in cui la squadra capitolina faticava enormemente a trovare la via della rete, l’attaccante argentino si è caricato il peso del reparto offensivo sulle proprie spalle. Con un bottino stagionale di sette reti e sette assist, il talento sudamericano ha letteralmente trascinato l’attacco giallorosso in una fase complessa del campionato, dando prova di grande classe e di una spiccata capacità di incidere nei match decisivi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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