Calciomercato Roma Ghisolfi vuole Soulé | il Sunderland prepara l’attacco
Il Sunderland sta cercando di acquistare il giovane attaccante della Roma, Matias Soulé. La società inglese ha manifestato interesse e sta preparando un'offerta per il calciatore argentino, che nella scorsa stagione ha disputato alcune partite con la squadra giallorossa. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle cifre.
Il Sunderland guarda in casa Roma per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Tele Radio Stereo, il club inglese avrebbe messo nel mirino Matias Soulé, reduce da una stagione fra alti e bassi. A guidare il mercato dei Black Cats c’è Florent Ghisolfi, l’ex direttore sportivo che nell’estate del 2024 fu proprio l’artefice dell’arrivo dell’argentino nella Capitale. Un legame che potrebbe ora riaccendersi sul mercato, anche se al momento si tratta solo di un primo sondaggio esplorativo. Soulé tra rilancio e futuro da decidere. La stagione di Matias Soulé si è divisa in due parti ben distinte. Dopo un avvio incoraggiante, l’argentino ha visto rallentare il proprio rendimento nella seconda metà dell’annata, complice una pubalgia che ne ha condizionato continuità e prestazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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