Calciomercato Roma Ghisolfi vuole Soulé | il Sunderland prepara l’attacco

Notizia in breve

Il Sunderland sta cercando di acquistare il giovane attaccante della Roma, Matias Soulé. La società inglese ha manifestato interesse e sta preparando un'offerta per il calciatore argentino, che nella scorsa stagione ha disputato alcune partite con la squadra giallorossa. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle cifre.