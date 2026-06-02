Calciomercato Roma il Fenerbahce accelera per Greenwood | c’è l’apertura del giocatore

Il Fenerbahçe ha accelerato sui negoziati per Mason Greenwood, che ha dato disponibilità a trasferirsi. La Roma continua a seguire la situazione senza aver ancora preso una decisione definitiva. La trattativa tra il club turco e il giocatore sarebbe in fase avanzata, mentre i giallorossi mantengono un interesse, ma senza un’offerta concreta sul tavolo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Ormai da qualche settimana la Roma sta monitorando con grande attenzione la pista che porta a Mason Greenwood. L’attaccante inglese, reduce da una stagione positiva con la maglia del Marsiglia, rappresenta uno dei profili maggiormente graditi a Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La trattativa, tuttavia, si presenta particolarmente complessa sia dal punto di vista economico sia per la crescente concorrenza internazionale. Nelle ultime ore, infatti, il Fenerbahce ha deciso di accelerare con forza sul giocatore, ottenendo già segnali positivi dall’entourage e dallo stesso Greenwood, che avrebbe aperto al trasferimento in Turchia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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