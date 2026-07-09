Calciomercato Lazio sfuma Asp Jensen | Stojkovic diventa il piano B ma il prezzo complica l’affare

La trattativa per Asp Jensen è sfumata, con il giocatore destinato a trasferirsi in Spagna. La Lazio ha quindi puntato su Luka Stojkovic come alternativa per rinforzare l’attacco, ma il costo del suo cartellino complica l’affare.

La Lazio è costretta a rivedere le proprie strategie di mercato. Dopo il tramonto della trattativa per Asp Jensen, destinato al Deportivo La Coruña, il club biancoceleste ha individuato in Luka Stojkovic il principale obiettivo alternativo per rinforzare il reparto offensivo. L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice a causa delle elevate richieste economiche della Dinamo Zagabria. Asp Jensen sempre più lontano. Per settimane il talento danese era stato la priorità della dirigenza laziale. Dopo aver trovato un’intesa con il giocatore, la società stava lavorando per definire l’accordo con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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