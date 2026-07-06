LIVE Mercato | Lazio offerta al Bayern per Asp Jensen Sprint Monza per Majer

Un club ha presentato un'offerta al Bayern Monaco per l'acquisto di Asp Jensen. Nel frattempo, il Monza sta accelerando per l'acquisto di Majer. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Berti dal Cesena e aver raggiunto un accordo con il Como per il prestito di Fellipe Jack, un'altra squadra ha inviato una proposta all'Ascoli per Damiani. Il centrocampista, 28 anni, ha partecipato alla promozione della squadra.

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Berti dal Cesena e l'intesa con il Como per il prestito di Fellipe Jack, la Cremonese ha messo gli occhi su Samuele Damiani: pronta l'offerta all'Ascoli, dove il centrocampista (28 anni) è stato protagonista della promozione. In B, Damiani ha già giocato con Empoli (202021) e Palermo (202223). Può muoversi, a sorpresa, Nicolò Brighenti da Catanzaro: l'esperto difensore (36 anni), punto fermo dei giallorossi nelle ultime quattro stagioni (e reduce dalla finale playoff persa con il Monza, con la A sfiorata), sta valutando concretamente di avvicinarsi a casa per motivi familiari. Sulle sue tracce il Vicenza, dove ha già giocato in B tra il 2012 e il 2016. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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