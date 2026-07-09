Calciomercato Barcellona | Karim Adeyemi dice sì ai blaugrana

Karim Adeyemi ha dato il suo via libera al trasferimento al Barcellona. L’accordo tra il club e l’esterno tedesco è stato raggiunto, mentre si lavora ancora per definire i dettagli economici con il Borussia Dortmund. Adeyemi potrebbe unirsi ai blaugrana per la stagione 2026-27.

Accordo totale con l’esterno tedesco: ora si cerca l’intesa economica con il Borussia Dortmund. Karim Adeyemi è sempre più vicino a diventare uno dei colpi più caldi del mercato del Barcellona per la stagione 2026-27. Il ventiquattrenne esterno tedesco ha infatti raggiunto un accordo totale con la dirigenza azulgrana sia per quanto riguarda la durata del contratto sia per i dettagli economici. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore ha già comunicato ufficialmente al Borussia Dortmund la sua ferma volontà di trasferirsi in Spagna in estate, chiedendo di far avanzare la trattativa. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La posizione del Dortmund e la regia di Mendes. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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