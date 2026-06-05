Il giocatore ha espresso disponibilità a trasferirsi al Barcellona, che continua a monitorare la sua situazione. La Juventus, attuale squadra del calciatore, non ha ancora comunicato ufficialmente la sua posizione. La trattativa tra le parti resta aperta, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Il Barcellona continua a seguire con attenzione Cambiaso e il giocatore ha aperto al trasferimento. Servono 30 milioni per convincere la Juve. Il calciomercato estivo si accende con una indiscrezione che unisce Torino e la Catalogna. Al centro dei riflettori c’è il talento eclettico di Cambiaso, autore di un anno non ai suoi livelli che ha portato la Juventus a valutare anche una sua partenza. Secondo quanto riferito dalle calciomercato Juventus news di Schira, Cambiaso è molto tentato e affascinato dalla possibilità del Barça. In Spagna la necessità di rinforzare le corsie esterne è diventata una priorità assoluta per la dirigenza tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso al Barcellona, matrimonio possibile. Il giocatore ha aperto ai blaugrana. La posizione della Juve

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