Barcellona ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati | il Monaco lo riscatta per 11 milioni il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza!

Il Monaco ha acquistato Ansu Fati dal Barcellona per una cifra di 11 milioni di euro. Con questa operazione si conclude il periodo dello spagnolo nel club catalano, dove aveva iniziato la carriera e segnato diversi gol. La decisione di riscattare il giocatore è stata presa dopo alcune stagioni passate tra prestiti e presenze in prima squadra. Ora il calciatore si appresta a iniziare una nuova esperienza in Ligue 1.

Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Calciomercato 20262027, le date ufficiali per le finestre estive e invernali: dalle sessioni per la Serie A alle regole per i ripescaggi Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Prandelli esclude questa ipotesi: «Non penso ad una nuova Calciopoli». Poi fa il nome del prossimo ct dell’Italia Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Notizie correlate La polizia a casa di Lamine Yamal dopo una denuncia di violenza sessuale: indagato il fratello di Ansu FatiI Mossos d’Esquadra a casa di Lamine Yamal dopo una denuncia di violenza sessuale: indagato il fratello di Ansu Fati. Il gesto di Angelica Montini che riapre la storia con Fedez proprio a San Valentino: il video che ha fatto impazzire il webAngelica Montini torna sotto i riflettori per un video pubblicato e poi rimosso su TikTok, nel quale utilizza come sottofondo musicale una canzone di... Approfondimenti e contenuti Ansu Fati si concede ai nuovi tifosi: martedì sessione di autografi all'AS Monaco VillagePrima uscita ufficiale di Ansu Fati, uno dei colpi ad effetto del mercato estivo del Monaco. In attesa di scendere in campo, ecco che l'ex Barcellona si concede ai tifosi monegaschi. Di seguito il ... tuttomercatoweb.com Ansu Fati dal Barcellona al Monaco: la formula dell'operazione e i dettagliAnsu Fati passa in prestito dal Barcellona al Monaco: accordo per una stagione con opzione di acquisto fissata a 11 milioni di euro. Ad annunciarlo è il club del Principato. L'avventura di Ansu Fati ... corrieredellosport.it