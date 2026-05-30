Basket Trieste la società è in vendita | si cerca un nuovo fondo

Il basket Trieste è in vendita e si cerca un nuovo fondo di investimento. Un fondo ha proposto un’offerta di due milioni di euro. I bilanci della società non sono stati pubblicati pubblicamente. La società sta valutando eventuali offerte e investitori interessati. Non sono stati comunicati dettagli sull’identità del fondo o sulle motivazioni della mancanza di bilanci pubblici.

? Domande chiave Chi è il fondo che ha proposto 2 milioni di euro?. Perché i bilanci della società non sono mai stati resi pubblici?. Come influirà il cambio di proprietà sulla stabilità economica del club?. Quali sono le reali motivazioni dietro il ritiro dell'offerta del fondo?.? In Breve Indiscrezioni su proposta di 2 milioni di euro da parte di un fondo anonimo.. Controversie sulla gestione contabile e mancata pubblicazione dei bilanci societari.. Iscrizione ufficiale della squadra al prossimo campionato di A1 confermata.. Tensioni nate dopo il tentativo di trasferimento della squadra nella capitale Roma.. La Pallacanestro Trieste è ufficialmente in vendita dopo la nota inviata da Roma dall’ufficio stampa di Paul Matiasic, che apre il titolo sportivo al mercato dopo un mese segnato da tensioni e dichiarazioni incerte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pallacanestro Trieste 89 -94 Vanoli Cremona

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