Sentenza di primo grado del tribunale di Ancona l’avvocato Paradisi | La delibera assembleare del febbraio 2025 era valida Vigor legittima l’estromissione della società controllata dal socio americano Robert Lewis

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Ancona ha emesso una sentenza di primo grado che riguarda la validità di una delibera assembleare del febbraio 2025. La decisione conferma che l’estromissione di Istep Italia srl dalla Vigor Senigallia è legittima e respinge tutte le richieste dell’ex socio americano. La sentenza, lunga 66 pagine, si concentra sui documenti e sulle procedure adottate durante l’assemblea.

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L’estromissione di Istep Italia srl dalla Vigor Senigallia è legittima. È quanto emerge dalla sentenza di ben 66 pagine emessa dal Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, che rigetta tutte le domande avanzate dall’ex socio americano Robert Lewis. "La Vigor Senigallia ha definitivamente vinto il ricorso contro Istep Italia srl – spiega l’avvocato Roberto Paradisi -. Parliamo del primo grado, ma la sentenza di merito accerta la legittimità della ormai celebre delibera assembleare del febbraio 2025 che estrometteva dalla Vigor Senigallia la società controllata dal socio americano. È stata una battaglia durissima, molto lunga, alla fine però il Tribunale di Ancona ha definitivamente rigettato tutte le domande presentate da Robert Lewis, sia per il reintegro sia in termini risarcitori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Sentenza di primo grado del tribunale di Ancona, l’avvocato Paradisi: "La delibera assembleare del febbraio 2025 era valida». Vigor, legittima l’estromissione della società controllata dal socio americano Robert Lewis
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