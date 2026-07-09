Cairo da La7 anti-Meloni a forza Giorgia | Al Quirinale? Perché no Ci scriviamo Draghi sopravvalutato

Urbano Cairo ha dichiarato di essere aperto all’idea di un incarico al Quirinale, affermando che si scrivono con qualcuno in vista di questa possibilità. Ha anche criticato l’ex presidente del Consiglio, definendolo sopravvalutato. La conversazione è avvenuta in modo confidenziale e riguarda temi politici e personali. Cairo ha anche espresso un cambiamento di atteggiamento rispetto alle posizioni precedenti, passando da un tono più critico a uno più disponibile.

Urbano Cairo scioglie le briglie, e anche le trecce ai cavalli, direbbe Umberto Balsamo, e in una conversazione confidenziale con Carmelo Caruso del “ Foglio “, nel giorno in cui inonda i media con i suoi progetti per “ La7 “, svela aspetti meno noti del suo pensiero, che a quanto pare non è così unico e omogeneo a quello della sua televisione, da tempo ribattezzata anti-Meloni, o nuova Telekabul. Il patron di Rcs e de “La7” contraddice, nella sua chiacchiera con “ Il Foglio “, scarica i soliti noti “compagni” della tv “afghana”, da Corrado Formigli a Lilli Gruber, a Floris e via dicendo. E non scarica veleno sulla Meloni, non lecchina la Schlein, non si commuove per San Mario Draghi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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CAIRO: LA MIA LA7 NON E UNA TELEVISIONE ANTI MELONI E APRE ALL'ADDIO DI MENTANA

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