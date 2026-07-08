Cairo apre all' addio di Enrico Mentana e nega che La7 sia contro Giorgia Meloni non ci sono bolscevichi

Urbano Cairo ha commentato i nuovi palinsesti di La7, parlando anche della possibile partenza di Enrico Mentana. Il presidente della rete ha affermato che non ci sono motivi per pensare a un contrasto tra La7 e il linea con Giorgia Meloni, e ha negato che ci siano atteggiamenti ostili nei confronti del governo. Cairo ha anche lasciato aperta la porta a un possibile addio di Mentana, il quale aveva recentemente espresso critiche sulla linea editoriale del canale.

Urbano Cairo, nel giorno in cui sono stati presentati i nuovi palinsesti di La7, ha parlato anche della situazione contrattuale di Enrico Mentana, non escludendo un addio alla rete da parte del ‘Direttore’ che, pochi giorni fa, aveva criticato in parte la linea editoriale del canale. Il giornalista ha affermato che La7 è spesso schierata contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Cairo ha risposto dicendo di non credere che vadano in onda “pericolosi bolscevichi“. La7 criticata da Mentana, Cairo: "Non credo stiamo parlando di pericolosi bolscevichi" Cosa ha detto Mentana su La7 e il governo di Giorgia Meloni Chi erano i bolscevichi I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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