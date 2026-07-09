Cadelbosco discarica di pneumatici usato nel Crostolo

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cadelbosco Sopra, nel Reggiano, si stanno raccogliendo prove riguardo a una discarica di pneumatici usati abbandonati lungo le sponde del torrente Crostolo, tra il ponte di via Bastiglia e il vecchio ponte ferroviario. La zona è stata oggetto di sopralluoghi da parte delle autorità, che stanno verificando la quantità di rifiuti e le modalità di deposito. Le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili.

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Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 9 luglio 2026 - Si indaga, a Cadelbosco Sopra, per una discarica di rifiuti composta da numerosi pneumatici usati, abbandonati lungo le sponde del torrente Crostolo, tra il ponte di via Bastiglia e il vecchio ponte ferroviario. E’ stato un passante ad accorgersi della notevole quantità di pneumatici tra la sponda dell’argine e il greto del torrente, in questo periodo in secca. La vicenda è stata segnalata alle autorità locale tra cui Comune, Arpae, carabinieri forestali, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore del reato ambientale. Sono almeno un paio i punti di scarico. Segno che potrebbero essere stati effettuati più giri per liberarsi degli scarti, usando forse un veicolo di dimensioni ridotte per passare inosservato e per poter percorrere l’argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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