Tragedia a Rivalta nel torrente Crostolo | muore un ragazzo di 14 anni dopo un tuffo
Un ragazzo di 14 anni è morto questa mattina nel torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua e avrebbe avuto un malore, finendo in difficoltà. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata e trasferita all’obitorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma a Rivalta, Reggio Emilia. A Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, questa mattina, 30 maggio, si è verificato un tragico incidente nel torrente Crostolo. Un ragazzo di 14 anni, prossimo ai 15, ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto il fatto. Dopo il tuffo, non è più tornato in superficie, facendo scattare subito l’allarme. I soccorsi e il ritrovamento del corpo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, impegnati nelle ricerche lungo il tratto del torrente. Dopo le operazioni di recupero, il ragazzo è stato trovato senza vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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