Tragedia a Rivalta nel torrente Crostolo | muore un ragazzo di 14 anni dopo un tuffo

Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è morto questa mattina nel torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua e avrebbe avuto un malore, finendo in difficoltà. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata e trasferita all’obitorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.