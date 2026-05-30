Tragedia a Rivalta | 14enne muore annegato nel torrente Crostolo

Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nel torrente Crostolo a Rivalta. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del tuffo e sulla dinamica dell’incidente. I soccorritori hanno recuperato il corpo nel letto del fiume, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sul fondo del torrente o sulle cause esatte dell’annegamento. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.