Giulia De Lellis e Tony Effe hanno partecipato alla cerimonia di battesimo della loro figlia Priscilla, nata l’8 ottobre 2025, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Durante l’evento, Giulia ha scelto un abbigliamento sobrio ed elegante per la cerimonia religiosa, mentre per la festa successiva ha optato per uno stile più glamour e audace, completato da una torta a tre piani.

T ony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato il battesimo della loro primogenita Priscilla, nata l’8 ottobre 2025, nella suggestiva Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma. Una cerimonia raccolta, vissuta in forma privata e circondata solo dagli affetti più stretti. Per la festa post-cerimonia, l’influencer ha scelto un mini dress bianco senza maniche, abbinato a sabot con tacco molto alto. Una scelta fashion che ha un pò diviso i follower: c’è chi l’ha apprezzata per la sua coerenza stilistica e chi, invece, l’ha giudicata poco adatta a un battesimo. Come vestirsi per un battesimo: look da copiare. guarda le foto Cosa si indossa di solito a un battesimo?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sobria ed elegante per la cerimonia religiosa, glamour e audace per la festa con torta a tre piani: così Giulia De Lellis per il battesimo di sua figlia Priscilla a Roma

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