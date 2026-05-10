Una cittadina di Reggio Emilia ha ricevuto lettere dalla Regina, sorprendendo per l’attenzione ricevuta. La stessa persona ha acquistato una torta nuziale appartenuta a Kate Middleton, che ha attirato l’attenzione di molti. Al centro di questa vicenda c’è anche una scatola di metallo, che la fan conserva e che ora rappresenta un elemento chiave nella storia. La vicenda ha fatto parlare di sé anche sui social e tra gli appassionati di royal family.

?? Punti chiave Come ha fatto una cittadina reggiana a ricevere lettere dalla Regina? Cosa nasconde la scatola di metallo della fan di Kate Middleton? Perché la Principessa del Galles ha scelto proprio Reggio Emilia? Come viene conservata la fetta di torta nuziale acquistata all'asta??? In Breve Sara Montanini ha acquistato una fetta della torta nuziale nel 2016 per 600 euro. La donna ha incontrato Kate Middleton ad Heidelberg nel 2017. La visita reale a Reggio Emilia è prevista per il 13 e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kate Middleton a Reggio: la fan che ha comprato la sua torta nuziale

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