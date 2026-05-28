Un uomo di 88 anni è morto in ospedale dopo essere caduto dalla bicicletta ieri mattina in via Monte San Martino. L’anziano, colto da un malore mentre pedalava, è caduto a terra e ha riportato ferite. Soccorso sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del malore.

Non ce l’ha fatta l’anziano ciclista che ieri mattina in via Monte San Martino è improvvisamente caduto dalla propria bicicletta finendo rovinosamente sull’asfalto. Una scena che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e mobilitato un imponente intervento dei soccorsi. L’uomo, 88 anni, era apparso subito in condizioni molto serie. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Como per garantire un trasporto rapido in ospedale. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure direttamente in strada, mentre la zona veniva messa in sicurezza e si radunavano alcuni residenti e automobilisti preoccupati per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade dalla bicicletta per un malore. Muore in ospedale anziano di 88 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gubbio, cade in un dirupo e muore: chi era il cicloamatore Salvatore Cannoni

Notizie e thread social correlati

Paura per un bambino di due anni. Cade a terra sbalzato dalla biciclettaIeri mattina, in via Campagna a Lavena Ponte Tresa, un bambino di due anni è caduto a terra mentre si trovava in bicicletta.

Tragedia in ospedale: cade dalla barella e muore, i familiari chiedono risarcimento di oltre 1 milioneUna donna è deceduta dopo essere caduta dalla barella mentre era in ospedale, dove era stata portata con un’ambulanza del 118 a causa di una grave...

Temi più discussi: Cade dalla bicicletta per un malore. Muore in ospedale anziano di 88 anni; Cade dalla bici e batte la testa: ciclista 60enne grave a Thiene; Valdidentro: 82enne cade in bici, è gravissimo; Bimbo di 10 anni cade dalla bici: trasferito d'urgenza in ospedale.

Cade dalla bici, 13enne in elisoccorso a PescaraÈ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pescara un 13enne di Termoli, caduto mentre era in sella alla sua bicicletta battendo violentemente la testa sull’asfalto. L’incidente, per cause anc ... rainews.it

Cade dalla bici a Tradate: 88enne ricoverato in gravi condizioniL’anziano trasportato in codice rosso dopo la caduta in via Monte San Martino Non escluso un malore alla base dell’incidente, indagini dei carabinieri ... laprovinciadivarese.it