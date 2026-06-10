GAIOLE IN CHIANTI – Mentre questo fine settimana la comunità internazionale di Eroica si ritrova in Valposchiavo per un nuovo capitolo svizzero della propria storia, tutte le strade continuano a portare a Gaiole in Chianti. Il 3 e 4 ottobre tornerà L’Eroica, l’evento che dal 1997 richiama in Toscana migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo per vivere l’esperienza delle strade bianche, della bellezza della fatica e di un modo speciale di stare insieme in bicicletta. Lo scorso anno sono stati 8328 i partecipanti arrivati da 51 paesi. Un numero importante, ma soprattutto il segno di una comunità che continua a crescere e a riconoscersi nei valori che hanno dato vita all’Eroica quasi trent’anni fa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Torna a ottobre L’Eroica a Gaiole in Chianti e vuole battere il record di partecipanti

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