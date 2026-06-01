Napoli trovato il cadavere di una donna al Centro Direzionale | indagini in corso

Nella mattinata di oggi, al Centro Direzionale di Napoli, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica o sull’identità della vittima. La procura ha aperto un fascicolo e si attende l’esito degli accertamenti. La scena è stata sequestrata per ulteriori verifiche.

Macabra scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. L'allarme è scattato nelle prime ore del giorno e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Secondo quanto anticipa Fanpage.it, sarebbero stati i vigili del fuoco a individuare il cadavere durante un intervento nell'area. L'identità della donna non è stata ancora accertata e sono in corso tutti gli accertamenti necessari per risalire alle sue generalità. Sul luogo del ritrovamento sono presenti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, ai quali sono state affidate le indagini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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